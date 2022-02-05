ارتفاع إجمالي منتجات الصناعات البترولية في عُمان 5.7%



ارتفع إجمالي منتجات المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان بنسبة 5.7 بالمائة بنهاية شهر ديسمبر 2021، على أساس سنوي.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، اليوم السبت، أن إنتاج وقود السيارات من النوع الممتاز "95" ارتفع بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 13 مليونًا و182 ألفًا و200 برميل بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 12 مليونًا و805 آلاف و700 برميل عن الفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لوكالة أنباء عُمان.

وبلغ حجم مبيعات وقود "95" نحو 12 مليونًا و610 ألفًا و700 برميل بنسبة زيادة قدرها 9 بالمائة عن الفترة المماثلة من عام 2020م، والبالغة 11 مليونًا و535 ألفًا و700 برميل، في حين بلغت حجم صادراته مليونًا و422 ألفًا و200 برميل.

كما ارتفع أيضا إنتاج وقود السيارات العادي "91" بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 37 بالمائة، ليبلغ 13 مليونًا و163 ألفًا و500 برميل، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م التي شهدت إنتاج 9 ملايين و597 ألفًا و600 برميل.

وبلغت مبيعات وقود "91" نحو 9 ملايين و104 آلاف و500 برميل، مقابل مع الفترة نفسها من عام 2020م البالغة 7 ملايين و831 ألفًا و400 برميل بارتفاع نسبته 16 بالمائة.

أما صادراته فقد بلغت 3 ملايين و973 ألفًا و200 برميل مرتفعة بنسبة 29 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 التي بلغت 3 ملايين و88 ألفًا و800 برميل.

فيما زاد إنتاج زيت الغاز "الديزل" بنسبة واحد بالمائة ليبلغ 34 مليونًا و287 ألفًا و700 برميل، مقابل بـ 33 مليونًا و967 ألفًا و200 برميل تم إنتاجها حتى نهاية ديسمبر 2020، وبلغت مبيعاته نحو 13 مليونًا و346 ألفًا و600 برميل، أما صادراته فبلغت 20 مليونًا و881 ألفًا و300 برميل مقارنة بنهاية ديسمبر 2020م التي سجلت 20 مليونًا و851 ألفًا و500 برميل.

في حين بلغ إنتاج وقود الطائرات بنهاية شهر ديسمبر الماضي 5 ملايين و877 ألفًا و700 برميل بانخفاض نسبته 16 بالمائة عن الفترة المماثلة من عام 2020، التي شهدت إنتاج 6 ملايين و980 ألفًا و900 برميل.

كما انخفضت مبيعاته بنسبة 4 بالمائة لتبلغ مليونًا و616 ألفًا و900 برميل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م والبالغة مليونًا و683 ألفًا و700 برميل، أما صادراته فقد بلغت 4 ملايين و221 ألفًا و200 برميل بانخفاض نسبته 21 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020 التي بلغت 5 ملايين و340 ألفًا و600 برميل.

وبلغ إنتاج غاز البترول المسال بنهاية ديسمبر 2021م نحو 6 ملايين و951 ألفًا و400 برميل بنسبة ارتفاع قدرها 14 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م والبالغة 6 ملايين و121 ألفًا و800 برميل.

أما مبيعاته فبلغت 6 ملايين و996 ألفًا و200 برميل بنسبة ارتفاع قدرها 153 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2020، والبالغة مليونين و760 ألفًا و200 برميل.

في حين بلغت صادراته 460 ألفًا و700 برميل منخفضة بنسبة 88 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، والتي بلغت 3 ملايين و710 آلاف و100 برميل.

أما فيما يخص البتروكيماويات، فقد ارتفع إنتاج البنزين بنسبة 21 بالمائة ليصل إلى 215 ألفًا و500 طن متري، وبلغت صادراته 217 ألفًا و400 طن متري، وبلغ إنتاج الباراكسيلين 556 ألفًا و900 طن متري، فيما سجلت صادراته 559 ألفًا و100 طن متري.

وانخفض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 13 بالمائة ليسجل نحو 204 آلاف و800 طن متري، وارتفعت مبيعاته بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 43 ألفًا و200 طن متري، أما صادراته فقد انخفضت بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 153 ألفًا و200 طن متري مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020.