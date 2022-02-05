مع استمرار حبس المتهم.. تأجيل محاكمة كريم الهواري لجلسة 5 مارس (صور)

قررت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر محاكمة كريم الهواري، ابن رجل أعمال صاحب سلسلة متاجرة شهيرة، لاتهامه بالتسبب في موت 4 طلاب ثانوية، بينهم 3 أطفال، وقيادته سيارة ملاكي تحت تأثير مٌسكر بما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكى كان يستقلها الضحايا بالقرب من النادي الأهلى بالشيخ زايد، إلى جلسة 5 مارس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهم.

واستمعت المحكمة اليوم إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهم.



ووصل إلى المحكمة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، بعض أهالي المجني عليهم في حادث الشيخ زايد، وكذلك المتهم وصل بسيارة إسعاف وجرى نقله للقاعة على "ترولي".





النائب العام يأمر بإحالة المتهم في مصرع 4 طلاب بحادث الشيخ زايد للجنايات



وجاء بأمر إحالة «الهوارى»، لـ«الجنايات»، أن المتهم بالتسبب فى موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، ناشئ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطى المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجنى عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التى أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رَأَيَا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذى تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التى فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التى سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلى.

صور من المحاكمة

صور من المحاكمة