"أرامكو" ترفع سعر بيع الخام لآسيا لأعلى مستوى في عام

رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار بيع الخام للعملاء الآسيويين خلال شهر مارس المقبل.

وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرج"، اليوم السبت، أن أرامكو زادت قيمة النفط الخفيف لآسيا بمقدار 60 سنتًا من مستوى فبراير الجاري إلى 2.80 دولار للبرميل فوق الميعار الذي تستخدمه، ما يمثل أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وكانت أرامكو السعودية، قد خفضت الأسعار بشكل كبير مع ظهور جائحة كورونا، في ظل تراجع الطلب مع تقييد حركة السفر حينها لمواجهة انتشار الفيروس.

وجاء قرار أرامكو الأخير، بعد أيام من اختيار مجموعة "أوبك +" زيادة إنتاجها اليومي من الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، تماشيًا مع توقعات السوق.

والجدير بالذكر أن خام "برنت" القياسي قفز نحو 20 بالمائة العام الجاري إلى أكثر من 93 دولارا للبرميل، في ظل استمرار الاستهلاك العالمي قويًا على الرغم من انتشار متحور "أوميكرون"، بالإضافة إلى تراجعت مخزونات النفط في العام الماضي وكفاح العديد من المنتجين الرئيسيين لضخ المزيد من الخام بالأسواق العالمية.