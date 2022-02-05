إجراءات جديدة لحماية الفرق المكلفة بانتشال الطفل ريان.. واستمرار عملية الإنقاذ

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الطفل ريان داخل البئر
الطفل ريان داخل البئر
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تتواصل الجهود الحثيثة في عملية إنقاذ الطفل ريان، وسط متابعة واهتمام دوليين، حيث كشف مصدر رسمي أن عناصر الوقاية المدنية قامت، في هذه الأثناء، بتثبيت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل ريان خلال عملية الحفر المتواصلة.

وأفاد عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، أنه ليس هناك تحديث بشأن سير عملية الإنقاذ حتى الآن.

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن العملية تتواصل بشكل حثيث، بينما يتم تثبيت دعامات إسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.

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