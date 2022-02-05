الذهب يصعد في ظل مخاوف متزايدة من التضخم



ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات الجمعة 4 فبراير حيث ساعدت مخاوف التضخم المتزايدة في تخفيف ضغط ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات الوظائف الأميركية التي أتت إيجابية بشكل مفاجئ.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 1808.9 دولارًا للأونصة، ليسجل المعدن النفيس صعودًا بنحو 1% خلال الأسبوع.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت مع تراجع الدولار خلال تداولات الجمعة قبيل صدور بيانات الوظائف الذي تتوقع الأسواق أن تؤثر على ميل الفدرالي لتشديد السياسة النقدية.