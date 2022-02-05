أسعار الذهب اليوم السبت 5-2-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي لما يتمع به ذلك المعدن النفيس من شهرة ورواج كبير بين المواطنين في مختلف البلدان، إذ يتصدر الأشياء القيمة التي تهدى كما أنه عنوان الارتباط.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت، هبوطا ملحوظًا بنحو جنيهين بنهاية التداولات الأسبوعية، حيث هبط الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر من 795 إلى مستويات 793 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت 5 فبراير 2022

وتترقب أسعار الذهب العالمية بيانات أمريكية حول الفائدة، ما قد يدفع لتغيرات عدة في الأسعار مع فتح التداول مجددًا مطلع أسبوع التداول يوم الاثنين المقبل.

أسعار الذهب اليوم السبت

أسعار الذهب عيار 24 سجل 906.25 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 793 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 سجل 679.75 جنيه.

أسعار أونصة الذهب 1807 دولارا.