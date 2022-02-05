الدولار يحقق أسوأ أداء أسبوعي متراجعا 2 %



سجل مؤشر الدولار انخفاضا أسبوعيا بنحو 2 في المائة، وهو أسوأ أداء له منذ بدء الجائحة. وكان في أحدث تعاملات عند مستوى 95.227.



وسجل اليورو أفضل أداء أسبوعي له مقابل الدولار منذ بدء جائحة كوفيد - 19، وذلك بعد تأثر الأسواق بميل من البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية.



وبحسب "رويترز"، ارتفع اليورو ثلاثة سنتات مقابل الدولار خلال الأسبوع ليكون قريبا من مستوى 1.15 دولار، وهو أفضل مكسب أسبوعي له منذ آذار (مارس) 2020.



وارتفع 0.4 في المائة خلال تعاملات أمس إلى 1.14830 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في 12 أسبوعا، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.3 في المائة.



بينما حقق الجنيه الاسترليني مكسبا أسبوعيا بأكثر من 1 في المائة مقابل الدولار، على الرغم من أنه فقد بعض الزخم أمس وكان في أحدث تعاملات قريبا من 1.36 دولار.



ولم يطرأ تغير يذكر على عملة الملاذ الآمن الين الياباني خلال تعاملات أمس، إذ سجل 114.840 ين للدولار. وتراجع الدولار الأسترالي أمس، وكان في أحدث تعاملاته منخفضا 0.7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مسجلا 0.70930 دولار.



إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار أمس.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1805.90 دولار للأوقية خلال التعاملات أمس. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المائة إلى 1807.20 دولار.



وارتفع الذهب بنحو 0.9 في المائة هذا الأسبوع، حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 22.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2344.98 دولار.

