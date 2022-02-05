في ذكرى رحيله..  محطات في حياة حاكم الكويت جابر المبارك الصباح

هو أكبر أبناء الشيخ مبارك الصباح، تولى حكم الكويت بعد وفاة أبيه، وذلك من الثامن والعشرين نوفمبر 1915 حتى وفاته في مثل هذا اليوم الخامس من فبراير 1917، إنه حاكم الكويت الثامن جابر المبارك الصباح.

بداية حكمه

على الرغم من إن فترة حكمه كانت قصيرة إلا إنه قام بعدة أمور جعلت الشعب يحبه ويبجله، فأول عمل قام به إعفاء الشعب من ضريبة الثلث على العقارات التي أثقل بها والده الشيخ مبارك الصباح كاهل الشعب، كما قام بإعاده بعض البيوت المسحوبة لأصحابها، وما إن استلم الحكم إلا وفتح خزائن الأموال ووزعها على الشعب وكان نتيجة ذلك إنه كسب حب الشعب.

كما أزداد الخير على الكويت في فترة حكمه، حيث سيرت تجارة الكويت إلى نجد والحجاز والشام والعراق والأستانة.

السياسة الدولية

ترأس وفد الكويت المشارك في مؤتمر الصبيحية الذي لعبت فيه الكويت دور الوسيط بين العثمانيين وأمير نجد عبد العزيز آل سعود، كما شارك في مؤتمر ضم الحاكم العسكري البريطاني في العراق السير بيرسي كوكس والملك عبد العزيز آل سعود وشيخ المحمرة خزعل الكعبي وبحضوره وذلك ليقف العرب تحت راية زعيم عربي واحد ضد العثمانيون والذي انعقد في الكويت عام 1914، وذلك بفترة حكم والده.

حياته العائلية

تزوج من الشيخة شيخة عبد الله بن صباح الصباح، إحدى بنات بني خالد، وأنجب الشيخ أحمد (أمير الكويت العاشر)، والشيخة مريم، والشيخ حمود.