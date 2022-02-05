عاجل| بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان

توك شو
بث مباشر لإنقاذ الطفل
بث مباشر لإنقاذ الطفل ريان
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يتابع الملايين في العالم العربي البث المباشر لعملية إنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بإقليم شفشاون شمال المغرب، يوم الثلاثاء الماضي.

وأفادت تقارير إعلامية، أن فرق الانقاذ ستصل إلى الطفل ريان خلال أقل من ساعة إذا استمر الحفر بوتيرته الحالية.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الطفل المغربي ريان بعد أن شغل العالم:

- الطفل ريان برا، طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات.

-  يعيش في قرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

-   كان مع والديه أثناء استشكافهما بئرا للمياه بجوار المنزل عندما اختفى بشكل مفاجئ عصر يوم الثلاثاء الماضي، وظن أهله في البداية أنه جرى اختطافه، وبعد محاولات من البحث عثرا عليه  بعد الاستعانة بكشاف الموبايل داخل البئر، مصاب بجروح طفيفة في رأسه وكان يتألم في انتظار المساعدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

-   كاميرا موبايل كشفت وجوده على عمق 32 مترًا من أصل عمق 62 مترًا وهو عمق البئر الأصلي.

-   سقط ريان، المنحدر من منطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في الحفرة التي لا يتجاوز قطر فوهتها 45 سنتيمترًا، ظهر الثلاثاء.

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