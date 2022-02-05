محامى بسنت شلبى يكشف تفاصيل جديدة فى القضية: اغتصاب معنوي

كشف محامي بسنت شلبي، اليوم فى محكمة جنايات طنطا، أنها تعرضت للاغتصاب المعنوى، وطالبوا بضم هذه التهمة إلى التهم الموجهة إلى المتهمين.



وكانت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامى رجب بريك، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمه ٥ متهمين فى قضية بسنت خالد شلبى، إلى الثامن من شهر مارس القادم.

واستمعت المحكمة اليوم لطلبات هيئة الدفاع والتى تمثلت فى مناقشة كلا من الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات والعقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث، كذلك مناقشة دكتور الطب الشرعى.



وكان المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية أصدر قرارا، بإحالة كل من “ ا م “ 17 سنة محبوس طالب، و“م ض“ محبوس 21 سنة عامل، و“ا ي" 20 سنة، و"ع م" 19 سنة محبوس عامل، و“ ع م “ 16 سنة محبوس طالب بالصف الثاني الثانوى، لأنهم قاموا بارتكاب عدة جرائم واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.



واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل.



وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.