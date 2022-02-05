"الجراجولا" تغزو أسواق السمك بمحافظة بورسعيد.. تظل حية من ٥ إلى ٦ أيام (فيديو)

تمتاز محافظه بورسعيد بالسياحة التسويقية حيث يتوافد إليها الزوار من كل محافظات الجمهوريه لشراء مستلزماتهم، وأيضا لشراء السلع الإستهلاكية ومن أكثر المناطق شهرة في الآونة الأخيرة، والتي زاع صيتها بين باقي أسواق الجمهورية، سوق السمك السياحي.

بينما تتجول كاميرا "الفجر" بين المحل داخل سوق السمك بمحافظة بورسعيد لنجد نوع جديد من القواقع البحرية التي يلتف حولها الزوار من خارج المحافظة وغير معروفة بين سكان المحافظة تسمي “جراجولا”.

انتقلت علي الفور عدسة "الفجر" للسؤال عن هذه القوقعة الغريبة عن محافظة بورسعيد ولماذا يشتريها الكثير من الناس وتوجه مراسل "الفجر" للاستفسار من صاحب المحل الذي يبيع هذه القوقعة للسؤال عنها ومعرفة ما هي وما الفائدة منها..

وأردف أحمد صاحب إحدى المحال الشهيرة بسوق السمك أن هذه قوقعة تسمى "جراجولا"، وأكمل حواره مع الفجر قائلا: "أسمي أحمد وأعمل هنا في سوق السمك منذ سنوات ولدي بعض القواقع البحرية النادره.. أحاول أن أتميز عن غيري ببيع كل ما هو جديد ومختلف، والجميع يتوافد إلينا لوجود بعض القواقع النادرة عندي مثل بلح البحر وهو من بورسعيد من بحر المتوسط من القواقع الصخرية.



وأضاف أحمد أن "الجراجولا" من القواقع التي تنبت بين الصخور في البحر المتوسط وبما أن محافظة بورسعيد يوجد بها العديد من الحواجز الشاطئيه لحجز الأمواج، تنمو تلك القواقع بين الصخور، وتتغذى علي الأعشاب البحريه، ولذلك يبحث عنها الكثير من غير المصريين لعلمهم بأنها بها العديد والعديد من الفيتامينات علي المضادات الحيوية النادره، ومجموعه مضادات حيوية طبيعية لا توجد في الكثير من الأسماك البحرية وإنه ا أيضا آمنه على صحة الجميع.

واسترسل قائلا "الجراجولا" من القواقع التي تتميز عن باقي الماكولات البحرية، بإنه ا تظل حيه من خمس إلي ستة أيام بعد خروجها من البحر مباشرة وتحتفظ بفيتاميناتها وسعراتها الحراريه لأطول وقت ممكن وتستخدم لعلاج الكثير من الأمراض لأنها غنية بالفيتامينات المتعدده.

"الجراجولا"..تغزو اسواق السمك بمحافظة بورسعيد.. تظل حية من خمس الى ستة أيام

أحمد صاحب محل الجراجولا