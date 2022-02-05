عاجل.. سيارة إسعاف تنقل والدة الطفل ريان لموقع البئر

كشفت صحيفة هيسبريس المغربية، أن سيارة إسعاف مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، انتقلت إلى موقع البئر الذي وقع فيه من أجل نقله إلى المستشفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة مجهزة بطاقم يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الطفل المغربي ريان بعد أن شغل العالم:

- الطفل ريان برا، طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات.

- يعيش في قرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

- كان مع والديه أثناء استشكافهما بئرا للمياه بجوار المنزل عندما اختفى بشكل مفاجئ عصر يوم الثلاثاء الماضي، وظن أهله في البداية أنه جرى اختطافه، وبعد محاولات من البحث عثرا عليه بعد الاستعانة بكشاف الموبايل داخل البئر، مصاب بجروح طفيفة في رأسه وكان يتألم في انتظار المساعدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

- كاميرا موبايل كشفت وجوده على عمق 32 مترًا من أصل عمق 62 مترًا وهو عمق البئر الأصلي.

- سقط ريان، المنحدر من منطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في الحفرة التي لا يتجاوز قطر فوهتها 45 سنتيمترًا، ظهر الثلاثاء.