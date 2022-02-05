عاجل.. سيارة إسعاف تنقل والدة الطفل ريان لموقع البئر

عربي ودولي
الطفل ريان
الطفل ريان
Advertisements

كشفت صحيفة هيسبريس المغربية، أن سيارة إسعاف مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، انتقلت إلى موقع البئر الذي وقع فيه من أجل نقله إلى المستشفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة مجهزة بطاقم يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الطفل المغربي ريان بعد أن شغل العالم:

- الطفل ريان برا، طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات.

-  يعيش في قرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

-   كان مع والديه أثناء استشكافهما بئرا للمياه بجوار المنزل عندما اختفى بشكل مفاجئ عصر يوم الثلاثاء الماضي، وظن أهله في البداية أنه جرى اختطافه، وبعد محاولات من البحث عثرا عليه  بعد الاستعانة بكشاف الموبايل داخل البئر، مصاب بجروح طفيفة في رأسه وكان يتألم في انتظار المساعدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

-   كاميرا موبايل كشفت وجوده على عمق 32 مترًا من أصل عمق 62 مترًا وهو عمق البئر الأصلي.

-   سقط ريان، المنحدر من منطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في الحفرة التي لا يتجاوز قطر فوهتها 45 سنتيمترًا، ظهر الثلاثاء.

والدة الطفل طفل مغربي الطفل ريان الطفل المغربي ريان إقليم شفشاون

مواد متعلقة

بهذه الطريقة ..منة فضالي تروج لفيلم "الفارس"

أعاد 20 ألف جنيه لصاحبها.. مدرسة تكرم تلميذ على أمانته ببني سويف

'الأعلى للإعلام' يطلق مبادرة جديدة حول قضايا الطفل بالتعاون مع 'اليونسيف'

"عذبها بالسجائر".. ننفرد بأول حوار مع أسرة الطفلة "حبيبة" المقتولة على يد زوج أمها وبمساعدتها بكرداسة (فيديو)

"كانت بتأدبه".. حبس ربة منزل بتهمة ضرب طفلها حتى الموت بالعياط

التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طفل على يد والدته بالعياط

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر 5.. أرجوك خذ ابنتى إلى فراشك ولا تخذلنى! (قصص واقعية)

مي سمير تكتب: أسبوع فضائح الـ "CIA"
Advertisements

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر في كأس العالم للأندية Abu Dhabi Sport Extra

عاجل.. سيارة إسعاف تنقل والدة الطفل ريان لموقع البئر

عاجل.. وفاة الضحية الخامسة في "مذبحة الزمالك"

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

ضربات جزاء مصر أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية

مجانا.. كيف تشاهد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا

بالأسماء والصور.. تفاصيل ساعات مرعبة عاشها ضحايا مذبحة الزمالك