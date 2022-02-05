"التموين": توريد أكثر من 2 مليون طن قصب سكر حتى الآن

كشف المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وصول إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 2.024 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 201.544 ألف طن سكر حتى الآن.

وخلال تصريحات مسبقة، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات الموردين.

تجدر الاشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل المقبل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الموسم الحالي توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.