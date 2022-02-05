جماهير الأهلي تحفز اللاعبين قبل موقعة مونتيري المكسيكي

حرصت جماهير الأهلي على التواجد في مدرجات ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وقامت بالهتاف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فور حضورهم للملعب لخوض مباراة مونتيري المكسيكي، كما حرص لاعبو الأهلي على تلبية رغبة الجماهير والتوجه لتحيتهم فور النزول إلى أرضية الملعب.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تشكيل الفريق، الذي ضم كلا من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

ويلتقي الأهلي مع فريق إف سي مونتيري بطل الكونكاكاف في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

