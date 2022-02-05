عاجل| مصاب بعدة كسور.. أطباء يفحصون الطفل ريان قبل إخراجه

عربي ودولي
الطفل ريان
الطفل ريان
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أجرى فريق طبي فحصًا طبيًا مبدئيًا للطفل المغربي ريان، وهو في موقع سقوطه في البئر، استعدادًا لإخراجه، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح الأطباء أن الطفل مازال على قيد الحياة ولكنه مصاب بعدة كسور.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الطفل المغربي ريان بعد أن شغل العالم:

- الطفل ريان برا، طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات.

-  يعيش في قرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب.

-   كان مع والديه أثناء استشكافهما بئرا للمياه بجوار المنزل عندما اختفى بشكل مفاجئ عصر يوم الثلاثاء الماضي، وظن أهله في البداية أنه جرى اختطافه، وبعد محاولات من البحث عثرا عليه  بعد الاستعانة بكشاف الموبايل داخل البئر، مصاب بجروح طفيفة في رأسه وكان يتألم في انتظار المساعدة، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

-   كاميرا موبايل كشفت وجوده على عمق 32 مترًا من أصل عمق 62 مترًا وهو عمق البئر الأصلي.

-   سقط ريان، المنحدر من منطقة تمروت في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في الحفرة التي لا يتجاوز قطر فوهتها 45 سنتيمترًا، ظهر الثلاثاء.

طفل مغربي الطفل المغربي ريان الطفل المغربي إقليم شفشاون

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