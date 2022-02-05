تحدي الأرقام بين محمد صلاح وساديو ماني قبل نهائي أمم إفريقيا (مقارنة شاملة)
يتجدد الصدام بين محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي مصر والسنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
وستقام مباراة مصر والسنغال في تمام التاسعة مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة أمم إفريقيا.
- مقارنة رقمية بين محمد صلاح وساديو ماني قبل نهائي أمم إفريقيا
محمد صلاح
الأندية التي لعب لها: (المقاولون العرب – بازل – تشيلسي – فيورنتينا – روما – ليفربول)،
المباريات: 480 مباراة
الأهداف: 225 هدفا
الأسيست: 109 أسيست
مباريات دولية: 81 مباراة
الأهداف: 47 هدفا
ساديو ماني
الأندية التي لعب لها: (ميتز الفرنسي – سالزبورج النمساوي – ساوثهامبتون – ليفربول).
المباريات: 429 مباراة
الأهداف: 179 هدفا
الأسيست: 91 أسيست
مباريات دولية: 80 مباراة
الأهداف: 26 هدفا
- مباريات تزامل فيها صلاح وماني مع ليفربول
201 مباراة
133 انتصارا
36 تعادلا
32 هزيمة
أهداف صلاح: 130 هدفا
أهداف ماني: 33 هدفا
- تاريخ مواجهات صلاح وماني
مباراتين (مصر × السنغال) 2014 / 2015
فوز السنغال في المباراتين وسجل ساديو ماني هدفا