تحدي الأرقام بين محمد صلاح وساديو ماني قبل نهائي أمم إفريقيا (مقارنة شاملة)



يتجدد الصدام بين محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي مصر والسنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وستقام مباراة مصر والسنغال في تمام التاسعة مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

مقارنة رقمية بين محمد صلاح وساديو ماني قبل نهائي أمم إفريقيا

محمد صلاح

الأندية التي لعب لها: (المقاولون العرب – بازل – تشيلسي – فيورنتينا – روما – ليفربول)،

المباريات: 480 مباراة

الأهداف: 225 هدفا

الأسيست: 109 أسيست

مباريات دولية: 81 مباراة

الأهداف: 47 هدفا

ساديو ماني

الأندية التي لعب لها: (ميتز الفرنسي – سالزبورج النمساوي – ساوثهامبتون – ليفربول).

المباريات: 429 مباراة

الأهداف: 179 هدفا

الأسيست: 91 أسيست

مباريات دولية: 80 مباراة

الأهداف: 26 هدفا

مباريات تزامل فيها صلاح وماني مع ليفربول

201 مباراة

133 انتصارا

36 تعادلا

32 هزيمة

أهداف صلاح: 130 هدفا

أهداف ماني: 33 هدفا

تاريخ مواجهات صلاح وماني

مباراتين (مصر × السنغال) 2014 / 2015

فوز السنغال في المباراتين وسجل ساديو ماني هدفا