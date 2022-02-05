استشاري يُحذر من استخدام المنشطات دون حاجة لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن الزوج الجديد في حاجة إلى علاقة جنسية أفضل، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق لمريض يعاني ضعف الانتصاب مع تقدم العمر، إلا مع تركيب الدعامة.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن البعض يعاني من "ضعف الانتصاب الأولي" أي شخص لم يسبق له الانتصاب من قبل، وفي هذه الحالة من الممكن أن يتزوج بشكل طبيعي وينجب، حال تركيب دعامة العضو الذكري.

ولفت إلى أن الأقراص المنشطة تعيش مع الإنسان جزء من عمره، ومن الصعب أن يستمر مفعولها لمدة طويلة، لأن هذه الأقراص تعمل على مادة داخل جسم الإنسان، ومع كثرة الاستعمال تنتهي هذه المادة، وتصبح المنشطات عديمة المفعول.

ولفت إلى أن استخدام المنشطات الجنسية دون حاجة يؤدي إلى الإصابة بالضعف الجنسي، وبعد فترة ستكون المنشطات الجنسية عديمة التأثير، وهذا قد يؤدي إلى تركيب الدعامة مع عمر الـ40 عامًا بدلا من عمر الـ60 عامًا.