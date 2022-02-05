المركزي الهندي يسجل ارتفاع للأرباح بنحو 62% في 2021

ارتفعت أرباح البنك المركزي الهندي بنسبة 62 % في الربع الثالث مدفوعا بالإقراض القوي في الوقت الذي تخف فيه حدة جائحة كورونا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال البنك في بيان اليوم إن صافي الدخل يبلغ 84.3 مليار روبيه (1.1 مليار دولار) في الثلاثة أشهر التي انتهت في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ51.96 مليار روبيه قبل عام.

وهذا يتجاوز توقعات 14 محللا في استطلاع أجرته بلومبرج بتحقيق ما متوسطه 82.59 مليار روبيه.

ويعتبر البنك المركزي الهندي، الذي يستجوذ على خمس سوق الإقراض في البلاد، مقياسا رئيسيا لصحة القطاع المالي في البلاد ولاعبا رئيسيا في الانتعاش الاقتصادي.

ولطالما يعزز البنك دفتره الخاض بقروض التجزئة مستغلا سعر الفائدة المنخفض وتحسن طلب المستهلك.

وتراجعت القروض المعدومة في البنك إلى 4.5 % في نهاية ديسمبر الماضي من 4.9 % قبل ثلاثة أشهر، حسب البيان.