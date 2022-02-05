السجن المؤبد لعامل وكهربائي لحيازتهما هيروين بالإسكندرية

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة بالسجن المؤبد  لعامل وكهربائي لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمود عيسي سراج الدين وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

كانت القضية رقم 14860 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على عدد 25 لفافة من مخدر الهيروين وميزان حساس وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على عدد 7لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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