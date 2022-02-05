اليابان تدرس زيادة الأسعارعلى السندات الجديدة لتصل 0.2% في إبريل 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تعكف الحكومة اليابانية على دراسة زيادة أسعار على سنداتها، تحت ضغط ارتفاع العائدات في سوق السندات، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن وزارة المالية تدرس مضاعفة سعر الكوبون على السندات اليابانية الجديدة لمدة عشر سنوات، لتصل إلى 0.2%، اعتبارا من إبريل المقبل، طبقا لما ذكره التقرير، نقلا عن مسؤول حكومي لم يتم الكشف هويته، وأي ارتفاع سيمثل الأول، منذ نحو سبع سنوات.

وتسببت التكهنات العالمية بشأن تشديد السياسة النقدية، في ارتفاع عائدات السندات، حتى في اليابان، حيث أدى الانكماش والنمو الضعيف على مدى عقود، إلى تراجع تكاليف الاقتراض بشكل كبير.

وربما يؤدي دفع فائدة أعلى إلى تعقيد الجهود الحكومية، للتعامل مع ديونها، وهي الأعلى من بين الاقتصادات الصناعية، عند أكثر من 250% من الناتج الاقتصادي

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