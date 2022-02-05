عاجل.. "الغد": وفاة الطفل ريان

أفادت قناة الغد الفضائية، أن الطفل ريان توفى، قبل قليل.

أفادت وسائل إعلامية مغربية، أنه قبل قليل وصلت المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش إلى مكان الحفرة المائية، وبها طاقم طبي، فيما لم تصدر لجنة اليقظة والسلطات المحلية أي توضيحات بخصوص آخر المستجدات.

وقال عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، المحدثة باسم عمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، قبل لحظات إن المسافة الفاصلة بين فرقة الإنقاذ والطفل ريان العالق في حفرة مائية، لا تتجاوز سبعين سنتمترا.

وتسير أشغال الحفر اليدوي في الاتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، ويعمل خبراء طوبوجرافيون، بمعية تقنيين جدد ملتحقين بالطاقم، على الإرشاد إلى مكان تواجد الطفل ريان بدقة كبيرة.

هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط يوم الثلاثاء الماضي فى البئر التى يبلغ عمقها 60 مترًا، وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة منذ ما يقرب من 90 ساعة لمحاولة إنقاذه.