طارق الشناوي: محمد صبحي قيمة 50 سنة فن.. وتعبيره عن مهرجان الرياض خانه

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفنان محمد صبحي قامة وقيمة كبيرة تمتد وله اسهامات فنية لنصف قرن ومن حق أي فنان يختار المكان الذي يقدم فيه فنونه، ولكن التعبير خانه بقوله أنه يرفض أن يكون "مرفهاتي"، مشيرا إلى أن رد تركي آل الشيخ بتوصيف المشخصاتي الكلمة في أصلها عظيمة وهي كلمة علمية ولا تهين أحد.

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى ضرورة عدم الانحياز إلى الفنان ابن البلد دفاعا عن الخطأ، قائلا: "لا يجب أن ينحاز كل فنان لابن بلده دفاعا عن الخطأ، ولكن لا نقبل إهانة فنان مصري ولا نريد أيضا أن تنفلت الامور".

وطالب الناقد الفني طارق الشناوي، نقابة المهن التمثيلية بمحاسبة الفنانين المنفلتين، قائلا: "النقابة لازم تشد أذن المنفلت من ابناءها"، مشيرا إلى أن مصر مناخ صحي جدا للإبداع وعلينا أن ننشط في تقديم الفنون في كل المحافظات.