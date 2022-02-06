استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6 فبراير 2022، على وسط ترقب لأسعار الذهب العالمي الذي يشهد عدم استقرار في الفترة الماضية وتذبذبات بين الصعود والهبوط.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 21 عن 792 جنيها للجرام

سعر الذهب عيار 24 عند 905 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات وسط تراجع لسعر الدولار وترقب ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.

وارتفع للعقود الآجلة ارتفاعات في بداية تعاملات اليوم الجمعة 0.26% إلى 1809.20 دولار للأوقية، وزاد سعر الذهب للتسليم الفوري 0.19% إلى 1808 دولار للاوقية.



