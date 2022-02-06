يستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين قبل إنطلاق منافسات اليوم الأحد من البطولة الإيطالية.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي والهدافين قبل مباريات اليوم الأحد



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، قبل مباريات اليوم الأحد.



وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

انتر ميلان 53 نقطة.

2 ميلان 52 نقطة.

3 نابولي 49 نقطة.

4 اتلانتا 43 نقطة.

5 يوفنتوس 42نقطة.

6 لاتسيو 39نقطة.

7 روما 39نقطة.

8 فيورنتينا 36نقطة.

9 هيلاس فيرونا 33نقطة.

10 تورينو 32نقطة.

11 ساسولو 29نقطة.

12 إمبولي 29نقطة.

13 بولونيا 27نقطة.

14 سبيزيا 25نقطة.

15 أودينيزي 24نقطة.

16 سامبدوريا 20نقطة.

17 فينيزيا 18نقطة.

18 كالياري 17نقطة.

19 جنوى 13نقطة.

20 ساليرنيتانا 10نقطة.



بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-



1- شيرو إيموبيلي - لاتسيو 17 هدفًا

2- دوشان فلاهوفيتش- فيورنتينا 17 هدفًا

3- جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا12 هدفًا

4- لاوتارو مارتينيز - إنتر 11 هدفًا

5- تامي أبراهام - روما 10 أهداف

6- دومينيكو بيراردي - ساسوولو 10 أهداف

7- جواو بيدرو - كالياري 10 أهداف

8- دوفان زاباتا - أتالانتا 9 أهداف

9- جيانلوكا سكاماكا - ساسوولو

أهداف 9 أهداف

