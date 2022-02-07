لماذا يستمر تنظيم داعش حتى الآن؟.. باحثون يجيبون

بعد محاولات تنظيم داعش خلال الفترة الماضية في سوريا ومحاولة اقتحام سجن الحسكه السورية، يرى متخصصون أن استمرار التنظيم في سوريا والعراق يرجع إلى وجود البيئة غير مستقرة التي يعيش بها التنظيم، بالإضافة إلى الأموال التي يملكها والمنهج الجديد الذي يعيش عليه هو إنهاك الدول.



أسباب وجود التنظيم؟



وقال الباحث أحمد سلطان، الخبير في الحركات المتطرفة، إن العوامل التي ظهر بسببها التنظيم لم تنته فلهذا يستمر وجوده في الشام والعراق بسبب الحرب الأهلية والطائفية الموجودة هناك.

وأضاف “سلطان” في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تنظيم داعش أثبت قدرته على التغير حسب البيئة الموجود بها رغم قتل عدد كبير من قياداته عكس تنظيم القاعدة الذي ضعف بشكل كبير بسبب عدم قدرته على التكيف عند قتل عدد كبير من قياداته.

وأشار الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إلى أن تنظيم داعش يعاني حالة من عدم الاستقرار بسبب فقدان قيادات الصف الأول، ولهذا لم يجد رئيسًا حتى الآن، وجرى الإعلان عن رئيس مؤقت لحين اختيار رئيس جديد، ولكن يوجد مشكلة كبيرة من الممكن أن تواجه بعض الدول مثل العراق وسوريا التي يوجد في سجونها أعداد كبيرة من الدواعش في ظل نشاط التنظيم.

استمرار التنظيم



في السياق، صرح الباحث ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، بأن تنظيم داعش اختلف في سياسته عن السياسة التي كان يعتمد عليها في أثناء تولي أبوبكر البغدادي، موضحًا أن التنظيم يتبنى سياسة جديده وهي سياسة إرهاق الدولة وإنهاك الموسسات العسكرية والأمنية في الدول التي يوجد بها، وهذا لوحظ خلال الفترة الماضية في سوريا.

واختتم الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تنظيم داعش يملك أموالًا كثيرة وأيضا يتمركز بالمناطق التي يوجد بها المخيمات المختلفة.