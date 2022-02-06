إمساكية شهر رمضان 2022/1443.. موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام

باقي من الزمن نحو 58 يوما تقريبا على شهر رمضان الكريم، وفقا للحسابات الفلكية، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، حيث يبحث المسلمين عن إمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا، 2022 ميلاديا، وعن موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام من الآن استعدادا للشهر العظيم.



ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، على أن تكون غرة شهر رمضان يوم السبت 2 أبريل عام 2022.



وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، إمساكية شهر رمضان لعام 2022/1443 من موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام.



- السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة

السحور 1:55

إمساك 3:55

الفجر 4:15

الشروق 5:43

الظهر 11:58

العصر 3:30

صلاة المغرب 6:14

العشاء 7:33



- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة

السحور 1:54

إمساك 3:54

الفجر 4:14

الشروق 5:42

الظهر 11:58

العصر 3:30

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:34





- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة

صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:34

السحور 1:52

إمساك 3:52

الفجر 4:12

الشروق 5:41

الظهر 11:58

العصر 3:30



- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة

صلاة المغرب 6:16

العشاء 7:35

السحور 1:51

إمساك 3:51

الفجر 4:11

الشروق 5:40

الظهر 11:58

العصر 3:30





- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

العشاء 7:36

السحور 1:50

إمساك 3:50

الفجر 4:10

الشروق 5:39

الظهر 11:57

العصر 3:30





- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة

صلاة المغرب 6:17

العشاء 7:37

السحور 1:48

إمساك 3:48

الفجر 4:08

الشروق 5:37

الظهر 11:57

العصر 3:30





- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:37

السحور 1:47

إمساك 3:47

الفجر 4:07

الشروق 5:36

الظهر 11:57

العصر 3:30





- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة

صلاة المغرب 6:18

العشاء 7:38

السحور 1:46

إمساك 3:46

الفجر 4:06

الشروق 5:35

الظهر 11:56

العصر 3:30





- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة

صلاة المغرب 6:19

العشاء 7:39

السحور 1:44

إمساك 3:44

الفجر 4:04

الشروق 5:34

الظهر 11:56

العصر 3:30





- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:40

السحور 1:43

إمساك 3:43

الفجر 4:03

الشروق 5:33

الظهر 11:56

العصر 3:30





- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة

صلاة المغرب 6:20

العشاء 7:41

السحور 1:42

إمساك 3:42

الفجر 4:02

الشروق 5:32

الظهر 11:56

العصر 3:30



- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة

صلاة المغرب 6:21

العشاء 7:41

السحور 1:40

إمساك 3:40

الفجر 4:00

الشروق 5:30

الظهر 11:55

العصر 3:30



- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

العشاء 7:42

السحور 1:39

إمساك 3:39

الفجر 3:59

الشروق 5:29

الظهر 11:55 العصر 3:30





- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة

صلاة المغرب 6:22

العشاء 7:43

السحور 1:38

إمساك 3:38

الفجر 3:58

الشروق 5:28

الظهر 11:55

العصر 3:30





- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:44

السحور 1:36

إمساك 3:36

الفجر 3:56

الشروق 5:27

الظهر 11:55

العصر 3:30





- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة

صلاة المغرب 6:23

العشاء 7:45

السحور 1:35

إمساك 3:35

الفجر 3:55

الشروق 5:26

الظهر 11:54

العصر 3:30



- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة

صلاة المغرب 6:24

العشاء 7:45

السحور 1:34

إمساك 3:34

الفجر 3:54

الشروق 5:25

الظهر 11:54

العصر 3:30





- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

العشاء 7:46

السحور 1:32

إمساك 3:32

الفجر 3:52

الشروق 5:2

الظهر 11:54

العصر 3:30





- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة

صلاة المغرب 6:25

العشاء 7:47

السحور 1:31

إمساك 3:31

الفجر 3:51

الشروق 5:23

الظهر 11:54

العصر 3:30



- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة

صلاة المغرب 6:26

العشاء 7:48

السحور 1:30

إمساك 3:30

الفجر 3:5

الشروق 5:22

الظهر 11:54

العصر 3:30





- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة

صلاة المغرب 6:27

العشاء 7:49

السحور 1:28

إمساك 3:28

الفجر 3:48

الشروق 5:21

الظهر 11:53

العصر 3:29



- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة

صلاة المغرب 6:27

العشاء 7:50

السحور 1:27

إمساك 3:27

الفجر 3:47

الشروق 5:20

الظهر 11:53

العصر 3:29



- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين

صلاة المغرب 6:28

العشاء 7:51

السحور 1:26

إمساك 3:26

الفجر 3:46

الشروق 5:19

الظهر 11:53

العصر 3:29





- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق

صلاة المغرب 6:28

العشاء 7:51

السحور 1:25

إمساك 3:25

الفجر 3:45

الشروق 5:18

الظهر 11:53

العصر 3:29



- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق

صلاة المغرب 6:29

العشاء 7:52

السحور 1:23

إمساك 3:23

الفجر 3:43

الشروق 5:17

الظهر 11:53

العصر 3:29





- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق

صلاة المغرب 6:30

العشاء 7:53

السحور 1:22

إمساك 3:22

الفجر 3:42

الشروق 5:16

الظهر 11:53

العصر 3:29





- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق

صلاة المغرب 6:30

العشاء 7:54

السحور 1:21

إمساك 3:21

الفجر 3:41

الشروق 5:15

الظهر 11:52

العصر 3:29





- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق

صلاة المغرب 6:31

العشاء 7:55

السحور 1:20

إمساك 3:20

الفجر 3:40

الشروق 5:14

الظهر 11:52

العصر 3:29





- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقائق

صلاة المغرب 6:32

العشاء 7:56

السحور 1:18

إمساك 3:18

الفجر 3:38

الشروق 5:13

الظهر 11:52، العصر 3:29





- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقائق

صلاة المغرب 6:32

العشاء 7:57

السحور 1:17

إمساك 3:17

الفجر 3:37

الشروق 5:12

الظهر 11:52

العصر 3:29



