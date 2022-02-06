بديل النني وعمر كمال.. كيروش يجهز مفاجأة أمام السنغال

يستعد المنتخب المصري لمواجهة السنغال مساء اليوم الاحد في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون.

واستقر كارلو كيروش المدير الفني للمنتخب المصري على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام السنغال.

وينوي كيروش الاعتماد على إمام عاشور في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب عمر كمال عبد الواحد، فيما يشارك مهند لاشين في خط الوسط لتعويض غياب محمد النني.

- التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد السنغال في نهائي أمم إفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، مباراة السنغال، بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - محمود الونش - إمام عاشور

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - مهند لاشين

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.



- موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا

وتقام مباراة مصر ونظيره السنغال، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأولمبي.