سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-2-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 6-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.18  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

مصر تعرب عن خالص تعازيها للمغرب في وفاة الطفل ريان: مصاب أليم

برلنتي عامر تُعلن انفصالها عن سعد الصغير وتؤكد: "طلاق نهائي"

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة بالميراس في المونديال

أحدهما بإسقاط الجنسية عن "العطار".. قراران جديدان من رئيس الوزراء

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

الكويت توجه رسالة للجالية المصرية قبل مواجهة السنغال

والد محمد شريف يكشف عن تصرف كيروش بعد أزمة تبديله أمام الكاميرون