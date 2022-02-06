سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 6-2- -2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 6-2- -2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.80 جنيه للشراء، و17.97 للبيع،  و18.00 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.86 جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.80 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.80 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.81 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.83 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.83 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.85 جنيه للشراء.

18.00 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

مصر تعرب عن خالص تعازيها للمغرب في وفاة الطفل ريان: مصاب أليم

برلنتي عامر تُعلن انفصالها عن سعد الصغير وتؤكد: "طلاق نهائي"

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة بالميراس في المونديال

أحدهما بإسقاط الجنسية عن "العطار".. قراران جديدان من رئيس الوزراء

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

الكويت توجه رسالة للجالية المصرية قبل مواجهة السنغال

والد محمد شريف يكشف عن تصرف كيروش بعد أزمة تبديله أمام الكاميرون