الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا وصقيع ليلا

يبحث معظم المواطنين عن تفاصيل حلة الطقس يوميا، لمعرفة النشرة الجوية وأماكن وجود الشبورة المائية للسير بهدوء على الطرق منعا لارتكاب الحوادث، لذا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس وفقا لبيان الأرصاد الجوية الذي يفيد بأن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا وصقيع ليلا.

برودة نهارا على القاهرة

وعن تفاصيل طقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

طقس اليوم مائل للدفء بجنوب سيناء

كما تتوقع الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

صقيع ليلا ومعتدل على شمال الصعيد

ووفقا لبيان الأرصاد، تبين أن طقس اليوم معتدل على شمال الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

شبورة مائية صباحا

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00