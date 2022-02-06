موعد المباراة والقنوات الناقلة.. مصر تواجه السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية

يخوض المنتخب الوطني المصري نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم أمام نظيره منتخب السنغال في الكاميرون.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد تخطي عقبة الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 فيما صعد منتخب السنغال على حساب بوركينا فاسو.

كما يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات العالمية أبرزها مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في ملعب الكامب نو، فيما يستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة بنفس الجولة.

وتذاع مباراة مصر ضد السنغال على beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي

مصر ضد السنغال

الهلال السعودي ضد الجزيرة

فالنسيا ضد ريال سوسييداد

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ريال بيتيس ضد فياريال

ريال مدريد ضد غرناطة

أتلانتا ضد كالياري

سامبدوريا ضد ساسولو

فينيزيا ضد نابولي

بولونيا ضد إمبولي

أودينيزي ضد تورينو

يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن

فولفسبورج ضد جرويتر

ليل ضد باريس سان جيرمان

ليفربول ضد كارديف سيتي

نوتينجهام فورست ضد ليستر سيتي

بورنموث ضد بورام وود

أبها ضد الاتحاد

الفتح ضد الباطن

النصر ضد الطائي