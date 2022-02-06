محافظ القاهرة: الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام بشق الثعبان

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدولة قدمت كل التسهيلات للعاملين بصناعة الرخام والجرانيت بمصانع وورش شق الثعبان بالتعاون مع مجموعة من البنوك الوطنية لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم والمساهمة في تطوير المنطقة وتوفير المناخ الاستثماري اللازم لتطويرها.

جاء ذلك الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير منطقة شق الثعبان بحضور المهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والخزانية، ومدير مديرية الإسكان والمرافق ومسئولو شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومركز معلومات شبكات المرافق بالقاهرة، ورئيس مشروع شق الثعبان ورئيس حي طرة.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لم يقم بسداد مستحقات الدولة من أصحاب الورش والمصانع أو تقاعس عن استكمال إجراءات التعاقد مع شركات المرافق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة قام بحصر كافة الأنشطة والأراضي بمنطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة رفع مساحي مسجلة إلكترونيا تعتبر الأولى لهذه المنطقة الصناعية الهامة.

وتقع منطقة شق الثعبان التي تحظى أعمال تطويرها باهتمام كبير من القيادة السياسية شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأوتوستراد 1.8 كم وتحوي ٢٥٢٥ مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

وتحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.