السجن 5 سنوات لعاملة وبائع ملابس لسرقتهما محل ذهب بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة بالسجن 5 سنوات لكل من عاملة في مصنع وبائع ملابس لاتهامهم بسرقة محل مصوغات.

وتعود القضية المقيدة برقم 252 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز ببلاغ من المجني عليه يفيد بقيام المتهمين بسرقة محل المصوغات خاصته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز إنه حال تواجد المجني علية "ع.ال.م" داخل محل المصوغات خاصته حضر إليه المتهمين "ف.م.أ" عاملة و"خ.و.ع" بائع ملابس مرتدين ملابس منقبات وتعدي المتهم الثاني على المجني عليه باله حاده حديدية كانت بحوزته من أجل سرقته فاستغاث المجني عليه بالأهالي وتمكنوا من الإمساك بهما وعلى الفور حضرت قوة من قسم الشرطة وضبطت المتهمين وحُرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.