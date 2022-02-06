استعداد طلاب جامعة عين شمس للمشاركة بملتقى الصداقة الدولي

يستعد طلاب جامعة عين شمس للمشاركه في فعاليات " ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات " والذى تنظمه إدارة ونادى الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب جامعة المنصورة، خلال الفترة من 7 حتي 10 فبراير الحالي ، وذلك بمناسبة احتفال جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

تأتى مشاركة وفد جامعة عين شمس تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ويتكون الوفد من الطلاب المتميزين من المصريين والوافدين تحت أشراف د.عبد العزيز محمود المدرس بكليه التربية وبرئاسه أ.د شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة تستضيف خلال الملتقي طلاب من ٢٤ جامعة مصرية بمشاركة الملحقين الثقافيين للدول المختلفة التي يدرس طلابها الوافدين بالجامعات المصرية.



ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح التضامن الإنساني والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، وسوف يقام الملتقى بمشاركة الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وكذلك الطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابي.

ومن المقرر أن يتضمن الملتقي لقاء مع معالى السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق، بالإضافة إلي أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، ويوم للشعوب والثقافات المختلفة، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة، ولقاء شعري بنادي النيل، ونقل للتراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها، تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافي والحضاري للشعوب.