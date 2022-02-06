موعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2022

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بوابة الفجر
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موعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2022

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور بعد شائعة مد إجازة نصف العام الدراسي عن موعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2022.

 

وبدأت إجازة نصف العام الدراسي بعد انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات، حيث بدأت رسميا يوم السبت الموافق 5 من فبراير الجاري.

 

وانتشرت شائعة مد إجازة نصف العام، تصدرت التريند في الفترة الأخيرة، ومن جهتها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد الإجازة.

 

وعن موعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني 2022، تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية التفاصيل الكاملة حول هذا الأمر.

 

موعد انتهاء إجازة نصف العام 

بدأت إجازة نصف العام السبت 5 فبراير الجاري ومن المقرر أن تستمر الإجازة حتى 17 من نفس الشهر على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول تم احتسابها ضمن أيام الدراسة الفعلية.

 

ومن المقرر أن يتم احتساب أيام الامتحانات ضمن الفصل الدراسي الثاني، على أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

 

ومن جهتها، نفت وزارة التربية والتعليم مد إجازة نصف العام، معلنة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية.

 

موعد امتحانات نهاية العام 

ووفقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.

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