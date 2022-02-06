الفنانة بسمة مطلوبة على جوجل بعد تصريحاتها عن "الرضاعة"

تصدرت الفنانة بسمة اليوم الأحد، الموافق السادس من فبراير 2022، تريند محرك البحث الأشهر جوجل، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل عن الرضاعة وأسباب عدم إرضاع ابنتها.

الفنانة بسمة

وأثارت الفنانة بسمة التي بعدت عن الساحة الفنية منذ فترة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بررت عدم إرضاع ابنتها بكلمات غريبة حيث قالت: "أنا مش بقرة".

الفنانة بسمة والرضاعة

وقالت الفنانة بسمة إنها قبل أن تتزوج كانت ترى الموضوع عاديا، إلا أنها بعدما أنجبت ابنتها نادية وجدت أن هذه الافكار قديمة وتحولت الفكرة لديها وذلك خلال استضافتها في برنامج "الستات".

ظهور الفنانة بسمة

وحلت الفنانة بسمة ضيفة على برنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة والمذاع عبر شاشة "النهار"، يوم أمس، حيث أمدت أن هذه الأفكار سقطت فور ولادة طفلتها نادية، وأنها تفعل العكس تماما بل تخاف على ابنتها وترضعها الرضاعة الطبيعية.

الفنانة بسمة وابنتها نادية

وأوضحت الفنانة بسمة أن الأمومة غيرتها بدرجة كبيرة، مشيرةً إلى أن ابنتها أصبحت تتحكم فيها بشكل كبير، مضيفةً: "بنتي نادية لفاني على صابعها الصغير".

تعرض الفنانة بسمة لاكتئاب

وكشفت الفنانة بسمة عن تعرضها لاكتئاب بعد الولادة، بسبب إصرار من حولها على إرضاع ابنها نادية قائلة: "في أول يومين بعد الولادة كانوا بيجروا ورايا يقولولي رضعي البنت علشان جعانة وأنا كنت رافضة".

الفنانة بسمة وحبها لابنتها

ولفتت الفنانة بسمة أنها أحبت طفلتها منذ اللحظة الأولى، مشيرةً أنها لم تكن تعرف كيفية التعامل معها، وأن العامل الحاسم في ارتباطها بطفلتها تمثل في قضائهما فترة طويلة معا.

الهجوم على الفنانة بسمة

وتعرضت الفنانة بسمة لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ما جعلها تتصدر البحث عبر جوجل، بعد تداول تصريحات لها بعكس الحقيقة وقيل فى التصريحات المنسوبة لها أنها ترفض الرضاعة الطبيعية لابنتها، وأنها ترفض أن تنام ابنتها بجوارها، وهي التصريحات التي مر عليها وقت طويل، والتي جعلتها تحتى مرمى أسهم ونيران النقد الذي طالها في الأيام الأخيرة، لتخرج وتوضح أن تلك التصريحات لا تعبر عن الواقع وكانت قديما.