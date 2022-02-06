التفاصيل الكاملة حول امتحانات الثانوية العامة وضوابط الأسئلة

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بوابة الفجر
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يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن التفاصيل الكاملة حول امتحانات الثانوية العامة وضوابط الأسئلة لمعرفة موعد انطلاق ماراثون الثانوية العامة لعام 2022، حيث يتم الآن تسجيل الاستمارات من جانب الطلاب.

ومن هنا، تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية التفاصيل الكاملة حول امتحانات الثانوية العامة وضوابط الأسئلة.

 

موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول والثاني

من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الأول في 11 من يونيو المقبل، والدور الثاني في 13 من أغسطس لعام 2022.

 

تسجيل استمارة الثانوية العامة 

وفي الفترة من 25 يناير وحتى 24 من فبراير الجاري، أتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.

 

ضوابط وضع أسئلة الثانوية العامة

ومن جهتها، بدأت وزارة التربية والتعليم إجراء مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل بالامتحانات من بين رؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، كما تبحث ضوابط وضع الأسئلة حيث تعقد عدة اجتماعات لبحث مواصفات ورقة الامتحانات.

ومن ضوابط أسئلة الامتحانات، من المفترض أن تعقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة تضم أجزاء مقالية واختيارات، حيث يقوم الطالب بالامتحان ورقيا.

سداد رسوم المصاريف الدراسية 

طالبت الوزارة من الطلاب بالمبادرة بسداد رسوم التابلت والمصاريف الدراسية ورسوم الامتحانات، قبل خوض الامتحانات في يونيو المقبل.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 

وأشارت الوزارة إلى أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10  جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية، و200جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة و210 جنيه مصري رسم إضافي.

أفضل طريقة لمذاكرة الطالب قبل الامتحانات

طالبت الوزارة الطلاب بالاعتماد على منصة بنك المعرفة، معلنة أنها أفضل طريقة للمذاكرة وتحصيل المعلومات وفق نظام التقييم الجديد، حيث يتم طرح أسئلة تقيس فهم الطالب.

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