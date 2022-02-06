نجوم عالمية تدعم كيروش قبل نهائي إفريقيا

الفجر الرياضي
كيروش
كيروش
Advertisements

حرص عدد كبير من نجوم الكرة العالمية على دعم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قبل مواجهة السنغال مساء اليوم في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان من أبرز النجوم الداعمين للمدرب كيروش نجوم فريق ريال مدريد والذين تدربوا تحت قيادة المدير الفني نفسه خلال فترة عمله مع الملكي في إسبانيا.

وقال لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق: " كيروش يعد بمثابة أب بالنسبة لى، عملت معه في مراحل الشباب بمنتخب البرتغال وتدربت تحت قيادته ثم عملت معه في سبورتنج لشبونة، ريال مدريد ومنتخب البرتغال الأول".

سانتياجو سولاري:  "كارلوس كيروش لديه تاريخ كبير جاء من إنجلترا ودرب ريال مدريد وكانت لديه بعض الأساليب المختلفة التي أحضرها من هناك ووضع أسس كثيرة في الفريق منها الانضباط وكان مدربًا ممتازًا، أتمنى له كل التوفيق في النهائي".

خافيير بورتيو: " لقد ساعدني في الكثير من الأشياء على المستوى التكتيكي وكان يؤدي وظيفته بطريقة رائعة، رغم النتائج بسبب ضغط المباريات فأنت تلعب 70 مباراة في العام الواحد، مدرب جيد أتمنى له التوفيق مع مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا".

كارلوس كيروش نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية السنغال لويس فيجو سانتياجو سولاري خافيير بورتيو
Advertisements

الأكثر قراءة

قبل ساعات من المواجهة.. تسريب تشكيل مصر أمام السنغال في النهائي

عاجل.. الموت يفجع أحمد العوضي

مدرب السنغال يوجه رسالة نارية لمصر قبل نهائي إفريقيا

أهداف مباراة الأهلي ضد مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

تردد قناة SSC7 HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري

بـ الأعلام.. جماهير سوهاج: "منتخبنا رجالة وهيفرح المصريين" (فيديو وصور)

تحديد موعد مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بدوري أبطال إفريقيا

ألف ليلة وليلة وأخبار البلدان واتعاظ الحنفا الأكثر مبيعًا في جناح دار الكتب بمعرض الكتاب