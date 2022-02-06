نجوم عالمية تدعم كيروش قبل نهائي إفريقيا

حرص عدد كبير من نجوم الكرة العالمية على دعم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قبل مواجهة السنغال مساء اليوم في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان من أبرز النجوم الداعمين للمدرب كيروش نجوم فريق ريال مدريد والذين تدربوا تحت قيادة المدير الفني نفسه خلال فترة عمله مع الملكي في إسبانيا.

وقال لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق: " كيروش يعد بمثابة أب بالنسبة لى، عملت معه في مراحل الشباب بمنتخب البرتغال وتدربت تحت قيادته ثم عملت معه في سبورتنج لشبونة، ريال مدريد ومنتخب البرتغال الأول".

سانتياجو سولاري: "كارلوس كيروش لديه تاريخ كبير جاء من إنجلترا ودرب ريال مدريد وكانت لديه بعض الأساليب المختلفة التي أحضرها من هناك ووضع أسس كثيرة في الفريق منها الانضباط وكان مدربًا ممتازًا، أتمنى له كل التوفيق في النهائي".

خافيير بورتيو: " لقد ساعدني في الكثير من الأشياء على المستوى التكتيكي وكان يؤدي وظيفته بطريقة رائعة، رغم النتائج بسبب ضغط المباريات فأنت تلعب 70 مباراة في العام الواحد، مدرب جيد أتمنى له التوفيق مع مصر في نهائي كأس أمم إفريقيا".