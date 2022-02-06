مصر أم السنغال.. أوكوشا يكشف الفريق الأقرب لحصد بطولة إفريقيا

كشف الأسطورة النيجيري جاي جاي أوكوشا عن المرشح الأفضل حظا للفوز بنهائي كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم بين المنتخب الوطني المصري ونظيره السنغالي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية "ياوندي" بقيادة الحكم الجنوب إفريقي الدولي، فيكتور جوميز.

وقال أوكوشا في تصريحات لشبكة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية: " السنغال قامت بعمل جيد، فهم ليسوا رقم واحد في القارة من أجل لا شيء".

وأضاف: "لقد أثبتوا جدارتهم في تلك البطولة، لقد وصلوا إلى النهائي في عام 2019 وفي النسخة الحالية، وهذا ما يؤكد نضجهم".

وأتم تصريحاته: "اعتقد أنهم سيتطلعون للمضي قدمًا بخطوة أفضل هذه المرة ولكن لن يكون الأمر سهلًا أمام مصر".