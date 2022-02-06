تردد القناة الناقلة لمباراة مصر والسنغال بنهائي أمم إفريقيا على نايل سات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة مصر والسنغال اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها دولة الكاميرون.

مباراة مصر والسنغال

ويبحث البعض عن طرق مجانية من أجل مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا المقرر لها اليوم عبر القمر الصناعي نايل سات، من أجل متابة تلك المواجهة المصيرية.

مباراة مصر والسنغال على نايل سات

وكشفت قناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباراة مصر والسنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي يمكن استقبالها على القمر الصناعي "نايل سات".

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي إفريقيا

وتنطلق مباراة مصر والسنغال اليوم الأحد الموافق السادس من فبراير 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

ويمكن مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا 2021، اليوم الأحد عبر تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، عبر تنزيل القناة "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.