السعودية ترفع سعر بيع خامها لآسيا 60 سنتًا للبرميل



رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار كل أنواع خاماتها النفطية التي تبيعها لآسيا في مارس آذار مقابل فبراير شباط تمشيا مع توقعات السوق.

وقالت أرامكو إن السعودية رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس آذار 60 سنتًا للبرميل مقارنة بشهر فبراير شباط بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط سعر خامي عمان ودبي.

ورفعت السعودية سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة لشهر مارس آذار 30 سنتا? ?للبرميل مقارنة بفبراير شباط بزيادة 2.45 للبرميل عن مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

كما حددت سعر البيع للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم عشرة سنتات للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال وبزيادة 1.70 دولار للبرميل مقارنة بفبراير شباط.

وعكست زيادات الأسعار زيادة الطلب في آسيا وزيادة هوامش الربح للبنزين ووقود الطائرات.



