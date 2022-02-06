حبس عاطل الدخيلة في الإسكندرية بتهمة حيازة طبنجة و600 طربة حشيش

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمحاولته ترويج 597 طربة لمخدر الحشيش وطلب سرعة تحريات المباحث عن الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بممارسة نشاط واسع للاتجار في المواد المخدرة، وإنه اتخذ من دائرة قسم شرطة الدخيلة، وقسم شرطة ثانٍ العامرية، بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم في أثناء قيادته سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشها عثر على 597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64٫250 كيلوجرام تقريبًا، وطبنجة ٩ ملي، وطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكميائي، وحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

.