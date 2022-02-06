قبل ساعات من المواجهة.. تسريب تشكيل مصر أمام السنغال في النهائي

الفجر الرياضي
كيروش
كيروش
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استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على تشكيل الفراعنة لخوض مواجهة منتخب السنغال، في الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامه حاليا في الكاميرون.


ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي البطولة الأفريقية، بعد تخطي عقبة الكاميرون في الدور قبل النهائي.


ومن المنتظر أن تشهد تشكيله الفراعنة تغيرا جديدًا، بعد إيقاف عمر كمال عبدالواحد الظهير الأيمن لمنتخب الوطني، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الكاميرون.


وقرر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، الدفع بـإمام عاشور في مركز الظهير الأيمن منذ بداية اللقاء، من أجل تعويض غياب عمر كمال.


ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:.


حراسة المرمى: محمد أبو جبل


الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد المنعم – إمام عاشور


الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عمر السولية


الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح
 

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