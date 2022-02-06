قرار إداري جديد داخل برشلونة

الفجر الرياضي
لابورتا
لابورتا
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن إدارة برشلونة ألغت فكرة التوقيع مع سكرتير فني جديد، خلال الموسم الجاري.


وأوضحت الصحيفة إلى أن الإدارة، ناقشت بالفعل إمكانية التعاقد مع بديل لبلانيس، لكنها استقرت في النهاية على عدم تعويضه بآخر، بسبب الأزمة المالية التي يواجهها النادي.


وأكدت الصحيفة أن أدوار السكرتير الفني، ستقسم على الثلاثي ماتيو أليماني وجوردي كرويف وتشافي هيرنانديز، لا سيما عقب عملهم معًا خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.


وسيتخذ هذا الثلاثي القرارات الرئيسية، ثم يقدم التقارير إلى رافا يوستي، نائب رئيس النادي الكتالوني.قرر مسؤولو برشلونة اللجوء إلى خطة بديلة، بشأن الهيكل الإداري للنادي خلال الموسم الحالي.


وكان رامون بلانيس قد رحل عن منصب السكرتير الفني لبرشلونة، بعدما أنهى عقده مبكرًا مع النادي الكتالوني بالتراضي.
 

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