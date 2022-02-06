موعد مباراة الهلال والجزيرة في مونديال الأندية 2021 والقنوات الناقلة

مباراة الهلال، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الهلال والجزيرة في باية مشوار بطل السعودية، في بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة الهلال

وتنطلق مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية اليوم الأحد الموافق السادس من فبراير 2022، في تمام الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ملعب مباراة الهلال والجزيرة

ويستضيف ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة الهلال والجزيرة، حيث يشارك بطل السعودية للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد أن وصل لنسخة 2019 وحصل على المركز الـ4.

الجزيرة ومباراة الهلال

بينما يخوض الجزيرة الإماراتي مباراة الهلال اليوم الأحد بعدما نجح في تخطي عقبة بيراي التاهيتي في المباراة الافتتاحية، بعدما تغلب عليه بـ4 أهدف مقابل هدف وحيد، في افتتاحية البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة اليوم

وأعلنت مجموعة قنواتSSC السعودية عن نقل مباراة الهلال والجزيرة إضافة إلى بقية مباريات البطولة، إلى جانب قناة أبوظبي إكسترا عبر تطبيقها .AD Sports

تشكيل مباراة الهلال والجزيرة

ويتوقع أن يبدأ جارديم مباراة الهلال بتشكيل مكون من عبدالله المعيوف في المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي الشهراني والبليهي وهيون سو والبريك، إلى جانب سلمان الفرج وكويلار وفي الأمام الدوسري وبيريرا وكاريلو.

تكشيل الجزيرة في مباراة الهلال

كما يتوقع أن يخوض الجزيرة مباراة الهلال بتشكيل مكون من علي خصيف في المرمى أمامه الحمادي والعطاس وإدريس وربيع إلى جانب رمضان وسيريرو وفيكتور وعبدالله ديابي، وحمد الهاشمي وبرونو كونسيساو.