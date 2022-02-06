تعليم قنا تتابع الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

عقد عبد الله القباني، مدير عام إدارة قنا التعليمية، اجتماعا بمديري المدارس الإعدادية والتعليم الأساسي، بحضور هشام أبوبكر، مدير التعليم الإعدادي، ولمياء على، رئيس قسم التعليم الإعدادي، والدكتور نجم احمد على، رئيس قسم شئون الطلبة بالإدارة، ومحمد العربي رئيس قسم الأمن بالإدارة.

حيث ناقش القباني، خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات أهمها الاستعداد للفصل الدراسي الثاني وانتهاء جميع مديري المدارس، من إسناد جميع التكليفات والمهام الخاصة للمعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من الإحصاء المطلوب من جميع المدارس الخاص بقسم حصر الوظائف، وكذلك المقترحات اللازمة لمواجهة مشكلة العجز والزيادة بالمدارس.