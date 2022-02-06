المركزي الأوروبي يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أكتوبر المقبل



قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يكون بحلول الربع الأخير من هذا العام.

وقال نوت في مقابلة مع برنامج "بويتنهوف" الإخباري الهولندي اليوم الأحد إنه عادة ما يتم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل مرة و"ليس لدي سبب للتفكير بشكل مختلف هذه المرة".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نوت قال إن الارتفاع الثاني يمكن أن يتم في ربيع عام.2023 واتخذ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي اتجاها متشددا، ولم تعد رئيسة البنك كريستين لاجارد - التي واجهت أسرع تضخم منذ إنشاء منطقة اليورو - الآن تستبعد رفع سعر الفائدة هذا العام.

ويتوقع صانعو السياسات بشكل تحولا في التوجيه الرسمي يتحقق في أقرب وقت، والذي قد يكون الشهر المقبل، عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات. وسوف تجعل سياسة التشديد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له متماشيا مع أقرانه في العالم.

وقال نوت إنه يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 4% في معظم عام 2022.