160 مليار دولار حجم التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال 2021



أظهرت بيانات أن حجم التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية سجل رقما قياسيا في 2021، مدفوعا بالطلب القوي على خدمات توصيل الطعام، وسط جائحة فيروس كورونا.



وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 192.9 تريليون وون «160 مليار دولار» في العام الماضي، بزيادة قدرها 21 في المائة عن العام الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية.



وتمثل هذه أكبر قيمة للتسوق عبر الإنترنت منذ أن بدأت هيئة الإحصاء الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في 2001.



وارتفع حجم المشتريات التي تمت من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى 27.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 138.2 تريليون وون. ويمثل التسوق عبر الهاتف المحمول 71.6 في المائة من إجمالي قيمة التسوق عبر الإنترنت.



وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، زاد حجم المعاملات عبر الإنترنت لخدمات توصيل الطعام 48.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 25.7 تريليون وون.



وقفز حجم المعاملات الخاصة بالمواد الغذائية والمشروبات عبر الإنترنت 26.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 24.9 تريليون وون.



وارتفع حجم مشتريات السلع الإلكترونية عبر الإنترنت 25.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 22.8 تريليون وون.



وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، ارتفعت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 15.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 تريليون وون، بينما زاد حجم المشتريات عبر الأجهزة المحمولة 22.9 في المائة ليصل إلى 13.6 تريليون وون.



