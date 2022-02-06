ترتيب الدوري الانجليزي والهدافين قبل مباريات الجولة المقبلة

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية، خلال الوقت الحالي، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وقائمة الهدافين، قبل إنطلاق منافسات الجولة المقبلة.



ويعتلي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 57 نقطة، بينما يأتي في الوصافة فريق ليفربول برصيد 48 نقطة



وجاء جدول ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي:

1 مانشستر سيتي، 57 نقطة.

2 ليفربول، 48 نقطة.

3 تشيلسي، 47 نقطة.

4 مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

5 وست هام، 37 نقطة.

6 آرسنال، 36 نقطة.

7 توتنهام، 36 نقطة.

8 ولفرهامبتون، 34 نقطة.

9 برايتون، 30 نقطة.

10 ليستر سيتي، 26 نقطة.

11 أستون فيلا، 26 نقطة.

12 ساوثهامبتون، 25 نقطة.

13 كريستال بالاس، 24 نقطة.

14 برينتفورد، 23 نقطة.

15 ليدز يونايتد، 22 نقطة.

16 إيفرتون، 19 نقطة.

17 نورويتش سيتي، 16 نقطة

18 نيوكاسل يونايتد، 15 نقطة.

19 واتفورد، 15 نقطة.

20 بيرنلي، 13 نقطة.



بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالأتي:-

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 8 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي، 7 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.

