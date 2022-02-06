"التخطيط": طرح صندوق "15/30" لأدوات الدخل الثابت



أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن قيام شركة "إن آي كابيتال" بطرح صندوق "15/30" وهو صندوقها الجديد لأدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري بحجم اصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الاكتتاب ابتداءًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022.



وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد "إن صندوق الاستثمار الجديد في أدوات الدخل الثابت يأتي في إطار استراتيجية شركة "إن آي كابيتال" الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء واستكمالا لمسيرة النجاح التي تحققها الشركة التابعة لبنك الإستثمار القومي.



ومن جانبه صرح أشرف نجم، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة "إن آي كابيتال" قائلًا: "يعد طرح شركة "إن آي كابيتال" لصندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خطوة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لدورها في تنويع المنتجات الاستثمارية التي تقدمها لتلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد المصري".



وعلق محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال" على هذا الطرح قائلًا: "يأتي طرح صندوق استثمار ان أي كابيتال لأدوات الدخل الثابت الجديد (15/30) استمرارا للنجاح الذي حققته شركة "إن آي كابيتال" في طرح وإدارة صناديق استثمار "سيولة" النقدي و"التعليم حياة" ومحافظ استثمارات العديد من المستثمرين سواء من المؤسسات الحكومية أو عملاء القطاع الخاص"، وأضاف: "سيتمكن المستثمرين في "15/30" من شراء وثائق الصندوق بعد اغلاق الاكتتاب الأولي خلال أي يوم عمل ولكن الاسترداد سيكون يومي 15 و30 فقط من كل شهر مما سيتيح الفرصة لتحسين العائد عن ما تحققه الصناديق النقدية ذات السيولة العالية."



وقال محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بشركة "إن آي كابيتال" ان ادارة الأصول في الشركة تعمل دائمًا على طرح منتجات جديدة ومبتكرة ضمن استراتيجيتها في دعم خطة الدولة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: "يسعى صندوق 15/30 الجديد لأدوات الدخل الثابت لتقديم واتاحة أدوات استثمارية جديدة لمختلـف فئـات المجتمـع سـواء كانـت مؤسسـات أم أفـراد ".



ويهدف صندوق استثمار “إن آي كابيتال" لأدوات الدخل الثابت إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري مميز يتناسب مع درجه المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها. ويستثمر الصندوق أمواله في أذون الخزانة وسندات الخزانة والتوريق والصكوك والودائع البنكية والقيم المنقولة.



وقد تعاقدت شركة "إن آي كابيتال" مع شركة "عربية أون لاين" المملوكة بالكامل لها لتلقي الاكتتابات والترويج للصندوق بين العملاء من شريحة الأفراد والمؤسسات مع إتاحة تلقي الاكتتاب إلكترونيًّا، بينما تتولى "إن آي كابيتال" الترويج وتلقي الاكتتاب من جانب المؤسسات الكبرى.



يذكر أن شركة "إن آي كابيتال" قامت في فبراير من العام الماضي بتأسيس صندوق "سيولة" النقدي وهو الأول من نوعه الذي يتم تأسيسه من قبل بنك استثمار في مصر، وهو أيضًا أول صندوق نقدي يستثمر في الأصول المنقولة. وقد بلغ حجمه بنهاية 2021 نحو 4.5 مليار جنيه وحقق الصندوق اعلي عائد سنوي بين الصناديق النقدية العاملة في مصر في الفترة منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2021.



ويذكر أيضًا، أن شركة "إن أي كابيتال" تدير صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" بهدف توفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي وقد بلغ حجم الصندوق حتى الآن أكثر من 190 مليون جنيه.



والجدير بالذكر أن شركة “إن آى كابيتال” تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتقدم شركة "إن أي كابيتال" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة، بالإضافة إلى تقديمها الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.



